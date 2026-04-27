POTPISANI UGOVORI U OKVIRU REGIONALNOG PROJEKTA „EKONOMSKA INKLUZIJA I PRAVDA ZA ŽENE ZAPADNOG BALKANA”

U RPK Kruševac potpisani su ugovori između organizacije ENEKA i dobitnica grantova u okviru regionalnog projekta „Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana”.

Na osnovu nedavno završenog procesa selekcije, u ovom ciklusu projekta na nivou cele Srbije biće dodeljeno ukupno 66 grantova – 33 granta za pokretanje sopstvenog biznisa i 33 granta za unapređenje postojećeg poslovanja.

Iz Rasinskog okruga, finansijski i mentorski podržano je ukupno 11 preduzetnica. Ugovori su potpisani sa 3 preduzetnice koje pokreću novi biznis i 8 preduzetnica koje su dobile sredstva za unapređenje postojećeg poslovanja. Pored bespovratnih finansijskih sredstava u iznosima od 2.500 do 5.000 evra, ove preduzetnice će dobiti i intenzivnu mentorsku podršku iz oblasti menadžmenta, finansija i marketinga, kako bi se osigurala dugoročna održivost njihovih biznisa na tržištu.

Projekat „Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana” sprovodi međunarodna organizacija CARE Balkans u saradnji sa partnerima. Projekat finansira Austrijska razvojna agencija Nacionalni partner zadužen za sprovođenje projekta u Republici Srbiji je organizacija ENECA iz Niša.

Kroz razlicite aktivnosti RPK Kruševac, u saradnji sa partnerima, godinama unazad pruža podršku ženskom preduzetništvu. Osim savetodavne, pruža pomoć pri apliciranju za projekte, pisanju biznis planova, organizuje odlazak na različite manifestacije i sajmove u svrhu promocije proizvoda i usluga ženskog preduzetništva.

Koliko je značajna podrška institucija ženskom preduzetništvu, govori statistika prema kojoj je po poslednjiim podacima sve veći broj žena koje pokreću sopstveni posao. Naime, od ukupnog broja registrovanih privrednih subjekata u našoj zemlji jedna trecina je u vlasnitvu žena.