SUNČAN POČETAK SEDMICE, SLEDE PAD TEMPERATURE I PROMENLJIVO VREME SA MOGUĆOM KIŠOM

U Srbiji u ponedeljak jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim predelima. Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša od 19 do 24°C. Upozorenja: Prizemni mraz, verovatnoća 95%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 4 do 21°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano, posle podne i uveče postepeno umereno naoblačenje, a na jugozapadu i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša od 20 do 25°C.

U utorak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 5 do 23°C.

U Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, u većini krajeva s kišom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša od 16 na severu i zapadu do 22°C na jugoistoku zemlje.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom kišom. Temperatura od 9 do 20°C.

U Srbiji u četvrtak na severu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima pretežno oblačno i hladno, ujutro i pre podne mestimično s kišom, dok će posle podne kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak biti retka pojava uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša od 12 do 17°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom kišom i uz pad temperature. Temperatura od 8 do 14°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 01. do 05. maja 2026. godine: Promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Početkom sledeće sedmice malo toplije.

U petak, 1. maja u Kruševcu i dalje moguća kiša uz promenljivo vreme. Temperatura od 4 do 14°C.

U subotu u Kruševcu postepeno razvedravanje, bez padavina i uz više sunčanih perioda. Temperatura od 6 do 16°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, ali suvo. Temperatura od 7 do 17°C.

U ponedeljak u Kruševcu smena sunčanih i oblačnih intervala. Temperatura od 10 do 18°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.