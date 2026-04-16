PREZENTACIJA OPŠTEG KINESKOG SAJMA BRENDOVA „CHINA BRAND FAIR 2026” U RPK KRUŠEVAC

Regionalna privredna komora Кruševac organizovala je prezentaciju Opšteg kineskog sajma brendova „CHINA BRAND FAIR 2026”, koji se u junu održava u Budimpešti.

Sajam „CHINA BRAND FAIR 2026“ održaće se od 18. do 20. juna 2026. godine u Budimpešti, na prostoru mađarskog sajmišta Hungexpo, u organizaciji Кinesko centralno-evropske logističko-trgovinske zone CECZ, pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine NR Кine. Tokom prezentacije biće predstavljene mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Srbije i Кine, kao i potencijali za poslovno povezivanje domaćih kompanija sa kineskim partnerima.

Ove godine očekuje se više od 300 kineskih izlagača koji će predstavljati ključne industrije, kao što su potrošačka, elektronika, građevinski materijali, autodelovi i mašinska oprema, ali i širok spektar drugih sektora. Pored kineskih očekuju se posetioci iz više zemalja centralne i istočne Evrope. Sajam predstavlja regionalno mesto za međunarodne poslovne profesionalce, podstičući prekogranična partnerstva širom regiona.

Na Sajmu se očekuje učešće srpskih kompanija, posebno u ključnim uvoznim sektorima. Sajam im pruža odličnu priliku da unaprede konkurentnost i prošire mrežu dobavljača.