FIDE SVETSKO PRVENSTVO ZA MLADE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU U VRNJAČKOJ BANJI

U Vrnjačkoj Banji svečano je otvoreno Fide Svetsko prvenstvo za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu.

Vrnjačka Banja već četvrtu godinu zaredom organizuje prestižna takmičenja iz kalendara evropske i svetske šahovske federacije.

Na ovogodišnjem prvenstvu učestvuje 450 mladih šahista iz velikog broja zemalja, koji će se u narednim danima nadmetati za titule najboljih u ubrzanom i brzopoteznom šahu. Organizatori su naglasili da ovakvi događaji imaju višestruki značaj za razvoj sporta i promociju Srbije kao destinacije sposobne da organizuje vrhunske međunarodne manifestacije.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić pozdravio je prisutne i poželeo takmičarima uspeh, ističući da kontinuitet organizacije velikih takmičenja doprinosi jačanju ugleda srpskog šaha na međunarodnoj sceni.

Ispred Ministarstva sporta Republike Srbije otvaranju Svetskog prvenstva u sahu za mlade prisustvovao je državni sekretar, Ratko Nikolić, ukazujući na podršku koju institucije pružaju mladim talentima.

Nakon ceremonije, povlačenjem prvih poteza predsednik opštine, Boban Đurović i predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić simbolično su označili početak takmičarskog dela jednog od značajnih događaja u svetu omladinskog šaha i poslali snažnu poruku dobrodošlice mladim šahistima iz čitavog sveta.

Prvenstvo će trajati narednih šest dana, a organizatori očekuju uzbudljive partije i vrhunske šahovske poteze mladih talenata iz celog sveta.