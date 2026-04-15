REDOVNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U PROSTORIJAMA CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC

Vaskršnji praznici smanjili su rezerve krvi u Institutu za transfuziju – više su izdali, nego što su prikupili jedinica krvi.

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 16. aprila 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama organizacije (Čolak Antina 36A).

Sve zdrave odrasle osobe od osamnaest do šezdeset pet godina starosti, kod kojih se na lekarskom pregledu utvrdi da je njihovo zdravstveno stanje dovoljno dobro, s proverom nivoa hemoglobina, mogu dati krv.

U Institutu za transfuziju krvi Srbije neke krvne grupe su na samom minimumu. Pre svega nulta krvna grupa i pozitivna i negativna su ispod dnevnog nivoa, kao i A negativna krvna grupa. Ostale krvne grupe su za sada stabilne, ali da bi se poboljšala situacija, važno je da se građani narednih dana, bez obzira na krvnu grupu, a posebno nulta krvna grupa, odazivaju akcijama i daju krv.