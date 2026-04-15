REDOVNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U PROSTORIJAMA CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC

apr 15, 2026

Vaskršnji praznici smanjili su rezerve krvi u Institutu za transfuziju – više su izdali, nego što su prikupili jedinica krvi.

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 16. aprila 2026. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama organizacije (Čolak Antina 36A).

Sve zdrave odrasle osobe od osamnaest do šezdeset pet godina starosti, kod kojih se na lekarskom pregledu utvrdi da je njihovo zdravstveno stanje dovoljno dobro, s proverom nivoa hemoglobina, mogu dati krv.

U Institutu za transfuziju krvi Srbije neke krvne grupe su na samom minimumu. Pre svega nulta krvna grupa i pozitivna i negativna su ispod dnevnog nivoa, kao i A negativna krvna grupa. Ostale krvne grupe su za sada stabilne, ali da bi se poboljšala situacija, važno je da se građani narednih dana, bez obzira na krvnu grupu, a posebno nulta krvna grupa, odazivaju akcijama i daju krv.

Related Post

Ekonomija Vesti

KOMPANIJA “DTL – ZLATAN TRAG” OTVORILA JE JOŠ JEDAN TRGOVINSKI OBJEKAT U KRUŠEVCU, U BALKANSKOJ 83

apr 16, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OBELEŽENO 47 GODINA POSTOJANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE „NATA VELJKOVIĆ“

apr 16, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

PREZENTACIJA OPŠTEG KINESKOG SAJMA BRENDOVA „CHINA BRAND FAIR 2026” U RPK KRUŠEVAC

apr 16, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Ekonomija Vesti

KOMPANIJA “DTL – ZLATAN TRAG” OTVORILA JE JOŠ JEDAN TRGOVINSKI OBJEKAT U KRUŠEVCU, U BALKANSKOJ 83

16.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OBELEŽENO 47 GODINA POSTOJANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE „NATA VELJKOVIĆ“

16.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

PREZENTACIJA OPŠTEG KINESKOG SAJMA BRENDOVA „CHINA BRAND FAIR 2026” U RPK KRUŠEVAC

16.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

FIDE SVETSKO PRVENSTVO ZA MLADE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU U VRNJAČKOJ BANJI

16.04.2026. Goran Nikolić