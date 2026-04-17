7. SEDNICA SKUPŠTINE POSLOVNOG UDRUŽENJA „PIJACE SRBIJE“ ODRŽANA U KRUŠEVCU

Grad Kruševac i JP „Poslovni centar“ bili su domaćini sednice Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“.

Na dvodnevnom samitu, koji se u organizaciji Poslovnog centra Kruševac održava u hotelu Rubin, prisustvuju predstavnici pijačne delatnosti iz cele Srbije. Teme sastanka odnose se na rešavanje problema, usvajanje programa rada, a posebna pažnja biće posvećena predlozima za dalji razvoj i modernizaciju pijačne delatnosti u narednom periodu.

Kruševac ima ukupno četiri pijace, dve zelene, robnu i kvantašku. Prethodnih godina značajno su unapređeni uslovi na pijacama, a u narednom periodu radiće se na modernizaciji i daljem razvoju pijačne delatnosti istakao je direktor Poslovnog centra i najavi da će 15. maja na Staroj zelenoj pijaci biti organizovan noćni bazar.