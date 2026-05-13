U PROSTORIJAMA MAXBETA ORGANIZOVANA JE REDOVNA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

U Srbiji je dnevno potrebno obezbediti 1.000 jedinica krvi, odnosno organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima će 1.000 ljudi dobrovoljno dati krv. Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina kod koje se pregledom utvrdi da davanje krvi neće ugroziti nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

U svakodnevnoj komunikaciji sa partnerima, Institutom za transfuziju krvi Niš, kruševačka organizacija Crvenog krsta sprovodi aktivnosti na promociji i značaju dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst tokom godine organizuje oko 70 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Cilj je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je transfuzija krvi neophodna.

Kompanija MaxBet tradicionalno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Današnja akcija uspešno je realizovana u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i Crvenim krstom Kruševac. Ovoj humanitarnoj akciji odazvao se veliki broj zaposlenih u Maxbetu i veliki broj sugrađana.

Ove humanitarne akcije su postale trajna inicijativa i predstavljaju podršku zdravstvenom sistemu i obezbeđivanje zaliha krvi.

MaxBet je do sada organizovao blizu 90 akcija dobrovoljnog davanja krvi, prikupljajući značajan broj jedinica ove dragocene tečnosti.