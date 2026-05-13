Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U SUBOTU U KASARNI “CAR LAZAR” ORGANIZUJE SE “OTVORENI DAN”

ByGoran Nikolić

maj 13, 2026

U subotu, 16. maja 2026. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 časova u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, biti ogranizovan i realizovan Otvoreni dan. Na napred navedenoj aktivnosti ce građani i mladi imati priliku da se bliže upoznaju sa radom Centra za obuku logistike, Centra ABHO i Centra za obuku pasa. Takođe posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sredstvima i opremom kojom raspolažu napred navedene jedinice, kao i sa moućnostima zapošljenja u Vojsci Srbije.

Pozivaju se građani da u što većem broju dođete na zajedničko druženje.

