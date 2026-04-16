VIŠE OD 8.650 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE U SRBIJI OTKRIVENO ZA 24 SATA KONTROLE SAOBRAĆAJA

ByGoran Nikolić

apr 16, 2026

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja „Speed Marathon“, koja je u sredu istovremeno realizovana širom Evrope, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji otkrili su ukupno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine.

Kontrola brzine sprovodila se neprekidno, tokom 24 časa, na ukupno 865 kontrolnih tačaka širom zemlje, uključujući više od 400 lokacija koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova predložili građani.

Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi sačuvali svoj i tuđe živote, stoji na zvaničnom Instagram nalogu MUP Srbije.

Podsećamo, akcija pojačane kontrole saobraćaja nastavlja se do nedelje, 19. aprila.

Related Post

Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

apr 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

apr 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

apr 17, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

17.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

17.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

17.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

PROGRAMI PODRŠKE NAMENJENI NOVOOSNOVANIM PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

17.04.2026. Goran Nikolić