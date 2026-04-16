VIŠE OD 8.650 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE U SRBIJI OTKRIVENO ZA 24 SATA KONTROLE SAOBRAĆAJA

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja „Speed Marathon“, koja je u sredu istovremeno realizovana širom Evrope, pripadnici saobraćajne policije u Srbiji otkrili su ukupno 8.686 prekršaja prekoračenja brzine.

Kontrola brzine sprovodila se neprekidno, tokom 24 časa, na ukupno 865 kontrolnih tačaka širom zemlje, uključujući više od 400 lokacija koje su Ministarstvu unutrašnjih poslova predložili građani.

Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi sačuvali svoj i tuđe živote, stoji na zvaničnom Instagram nalogu MUP Srbije.

Podsećamo, akcija pojačane kontrole saobraćaja nastavlja se do nedelje, 19. aprila.