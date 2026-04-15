GREJNA SEZONA „GRADSKE TOPLANE“ U KRUŠEVCU ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 16. APRILA UJUTRU

ByGoran Nikolić

apr 15, 2026

Zvaničan kraj grejne sezone u Srbiji je 15. aprila. Kruševačka “Gradska toplana” 16.aprila u jutranjim satima ugasiće kotlove čime završava ovu sezonu. Ističu da će u pripravnosti biti do 3. maja, ukoliko dođe do znatnog pogoršanja vremenskih uslova, odnosno ako temperatura padne ispod 12 stepeni.

Grejna sezona u Kruševcu zvanično će biti završena 16. aprila, kada će u jutarnjim satima biti ugašeni kotlovi. Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac podsećaju da je grejna sezona počela 11. oktobra 2025. godine, nakon desetodnevnih toplih proba i sprovedenih provera sistema na Centralnom izvoru i u kotlarnicama „Bare“, „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Tokom ove sezone, oko 9.000 korisnika koristilo je usluge daljinskog grejanja, po cenama koje su bile uvećane za 9,4%. Do poskupljenja je došlo zbog rasta cena energenata na tržištu.

Nakon zvaničnog završetka grejne sezone, kruševačka Toplana će letnji period iskoristiti za remont postrojenja za sledeću sezonu.

