OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

Od početka godine smrtno je stradalo 11 vozača motocikla. To je podatak koji jasno opominje da se rizik u saobraćaju ne sme potcenjivati i da je svaki trenutak pažnje na putu životno važan poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Sa lepim danima i povoljnijim vremenskim uslovima, na putevima širom Srbije beleži se pojačano prisustvo motociklista i mopedista. Upravo u ovom periodu, kada je intenzitet saobraćaja veći, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike da pokažu dodatnu pažnju, odgovornost i međusobno uvažavanje. Motorizovani dvotočkaši spadaju u ranjive kategorije učesnika u saobraćaju. Bez zaštite koju imaju vozači automobila i najmanja greška može imati teške posledice. Posebno zabrinjava podatak da čak dve trećine smrtno stradalih motociklista i mopedista strada u periodu od maja do septembra. Vozače putničkih automobila i drugih vozila podsećamo da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše. Prilikom skretanja, promene trake ili uključivanja u saobraćaj neophodno je proveriti retrovizore i „mrtve uglove“, jer se motocikli i mopedi zbog svoje veličine lakše previde. Održavanje bezbednog odstojanja i pravovremena procena situacije mogu sprečiti saobraćajne nezgode.

Takođe, jasan podsetnik za vozače motocikala i mopeda – bezbedna vožnja nije stvar izbora, već odgovornosti. Nošenje zaštitne kacige, prilagođavanje brzine uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i izbegavanje rizičnog ponašanja, ključni su za očuvanje života. Alkohol, nepažnja, neiskustvo, dokazivanje u saobraćaju i nepoštovanje propisa i preporuka mogu imati visoku cenu.

Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine organizuje treninge bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste, sa ciljem unapređenja znanja, stavova i praktičnih veština potrebnih za bezbedno učešće u saobraćaju. Treninzi su namenjeni svim zainteresovanim građanima, a posebno mladim licima i manje iskusnim vozačima, kako bi u kontrolisanim uslovima stekli sigurnost, unapredili tehniku vožnje i naučili da prepoznaju rizične situacije. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti za besplatne treninge bezbedne vožnje slanjem prijave na prevencija@abs.gov.rs, sa naznakom „Prijava za trening bezbedne vožnje“.

