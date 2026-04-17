OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

ByGoran Nikolić

apr 17, 2026

Od početka godine smrtno je stradalo 11 vozača motocikla. To je podatak koji jasno opominje da se rizik u saobraćaju ne sme potcenjivati i da je svaki trenutak pažnje na putu životno važan poručuju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Sa lepim danima i povoljnijim vremenskim uslovima, na putevima širom Srbije beleži se pojačano prisustvo motociklista i mopedista. Upravo u ovom periodu, kada je intenzitet saobraćaja veći, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike da pokažu dodatnu pažnju, odgovornost i međusobno uvažavanje. Motorizovani dvotočkaši spadaju u ranjive kategorije učesnika u saobraćaju. Bez zaštite koju imaju vozači automobila i najmanja greška može imati teške posledice. Posebno zabrinjava podatak da čak dve trećine smrtno stradalih motociklista i mopedista strada u periodu od maja do septembra. Vozače putničkih automobila i drugih vozila podsećamo da obrate posebnu pažnju na dvotočkaše. Prilikom skretanja, promene trake ili uključivanja u saobraćaj neophodno je proveriti retrovizore i „mrtve uglove“, jer se motocikli i mopedi zbog svoje veličine lakše previde. Održavanje bezbednog odstojanja i pravovremena procena situacije mogu sprečiti saobraćajne nezgode.

Takođe, jasan podsetnik za vozače motocikala i mopeda – bezbedna vožnja nije stvar izbora, već odgovornosti. Nošenje zaštitne kacige, prilagođavanje brzine uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i izbegavanje rizičnog ponašanja, ključni su za očuvanje života. Alkohol, nepažnja, neiskustvo, dokazivanje u saobraćaju i nepoštovanje propisa i preporuka mogu imati visoku cenu.

Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine organizuje treninge bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste, sa ciljem unapređenja znanja, stavova i praktičnih veština potrebnih za bezbedno učešće u saobraćaju. Treninzi su namenjeni svim zainteresovanim građanima, a posebno mladim licima i manje iskusnim vozačima, kako bi u kontrolisanim uslovima stekli sigurnost, unapredili tehniku vožnje i naučili da prepoznaju rizične situacije. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti za besplatne treninge bezbedne vožnje slanjem prijave na prevencija@abs.gov.rs, sa naznakom „Prijava za trening bezbedne vožnje“.

Od početka godine smrtno je stradalo 11 vozača motocikla. To je podatak koji jasno opominje da se rizik u saobraćaju ne sme potcenjivati i da je svaki trenutak pažnje na putu životno važan. Agencija za bezbednost saobraćaja poziva sve učesnike u saobraćaju da pokažu veću pažnju, odgovornost i međusobno uvažavanje, jer nijedan život nije vredan rizika.

Related Post

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

apr 17, 2026 Goran Nikolić
ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

apr 17, 2026 Goran Nikolić
PROGRAMI PODRŠKE NAMENJENI NOVOOSNOVANIM PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

apr 17, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

