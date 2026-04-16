OBELEŽENO 47 GODINA POSTOJANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE „NATA VELJKOVIĆ“

Predškolska ustanova „Nata Veljković“ svečano je sinoć obelezila 47 godina postojanja, u Kruševačkom pozorištu.

Predškolska ustanova je prva zajednica van porodice u kojoj dete stiče iskustva, navike i znanja koja će uticati na njegov celokupni razvoj. Ona nije samo mesto boravka – vrtići su prostor u kojem se uči kako da se deli, poštuje, razume, istrajava i mašta. U dobu kada dete počinje da otkriva svet, važnost podsticajnog, bezbednog i empatičnog okruženja je neprocenjiva. Upravo takvu ulogu već decenijama u Kruševcu ima Predškolska ustanova „Nata Veljković“ u čijim se objektima svakog dana grade temelji samopouzdanja, društvenosti i kreativnosti najmlađih, koja je proslavila svoj 47. rođendan u Kruševačkom pozorištu uz prigodan program za decu, roditelje i svoje zaposlene.

Predškolska ustanova „Nata Veljković“, formirana je 1979. godine, spajanjem vrtića „Pčelica“ i „Pionir“ ovaj sistem vaspitanja, nege i podrške porodici izrastao je u primer dobre prakse u Srbiji, gde je svako dete dobrodošlo, bez liste čekanja i uz stalno unapređivanje uslova i programa rada.