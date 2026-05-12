OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Povodom Međuarodnog dana medicinskih sestara, Opšta bolnica Kruševac uručila medicinskim sestrama i tehničarima zahvalnice za neizmeran doprinos, zalaganje i posvećenost pacijentima.

Međunarodni dan medicinskih sestara se slavi širom sveta svakog 12. maja, na godišnjicu rođenja Florens Najtingejl, koja je svojim vizionarskim radom (sredinom 19. veka) doprinela definisanju sestrinske prakse i osnovala prvu školu za medicinske sestre u Londonu 1860. godine.

Zdravstvene ustanove širom sveta obelezavaju ovaj dan u cilju podizanja svesti o značaju sestrinske profesije u prevenciji, lečenju i nezi pacijenata. Tim povodom u kruševačkoj Opštoj bolnici organizovana je svečana dodela zahvalnica za neizmeran doprinos, zalaganje i posvećenost pacijentima. Od ukupno 943 medicinskih sestara, tehničara, babica, fizioterapeuta i laboranata raspoređenih u 23 sektora, zahvalnicom i poklon vaučerom nagradjeno je njih 36.

Ovogodišnji globalni slogan „Naše medicinske sestre. Naša budućnost. Osnažene medicinske sestre spasavaju živote“ skreće pažnju na značaj osnaživanja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kroz unapređenje uslova rada, profesionalni razvoj, kontinuiranu edukaciju i jačanje njihovog položaja u zdravstvenom sistemu.