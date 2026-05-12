U KRUŠEVCU ODRŽANO PRVENSTVO SRBIJE 2026. ZA JUNIORKE – FINALNI TURNIR

“Srem” iz Sremske Mitrovice osvojio je titulu prvaka Srbije u konkurenciji juniorki, pošto je u finalu Finalnog turnira prvenstva Srbije u Kruševcu savladao Crvenu zvezdu sa 3:2 (18:25, 30:28, 25:22, 23:25, 15:11).

Bronzana medalja pripala je “Omladincu” iz Novih Banovaca, koji je u meču za treće mesto pobedio “Beograd” sa 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:21).

Za najbolju igračicu (MVP) turnira proglašena je Marija Babalj, korektor ekipe “Srema”.

Medalje, pehare i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su Petar Bogunović, predsednik OSV i potpredsednik OSS, Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za omladinu i sport, Zoran Pavličević, predsednik Međuokružnog odbojkaškog saveza Raško-rasinskog okruga, Lazar Jović, predsednik Odbojkaškog saveza Kruševca, Ivan Radivojević, koordinator mlađih selekcija OSS, Vladimir Medenica, drugi trener kadetske reprezentacije Srbije, Nenad Davidović i Goran Veljović, delegati turnira, Svetlana Pereković, član Takmičarske komisije OSS, Slavoljub Tanasković, predsednik OK Omladinac, i Slobodan Stojiljković, predsednik OK Srem.

