Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Vesti

DIZEL DO SLEDEĆEG PETKA SKUPLJI ZA TRI DINARA, CENA BENZINA UVEĆANA ZA DVA DINARA

ByGoran Nikolić

apr 9, 2026

Maloprodajna cena na benzinskim stanicama do 17. aprila iznosiće 217 dinara za litar evrodizela, odnosno 191 dinar za litar benzina.

Cena dizela viša je za tri dinara, a benzina za dva dinara, u odnosu na prošlonedeljne cene. Nove cene goriva važiće do sledećeg petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

