Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

GREJNA SEZONA 2025/2026 ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 15. APRILA 2026.

ByGoran Nikolić

apr 9, 2026

Tokom predstojećih, prazničnih dana, 10, 11, 12. i 13. april, biće neradni za blagajne Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac u Brijanovoj br. 12, Jastrebačkoj br. 13 i ulici Kralja Aleksandra Ujedinitelja br. 24.

Od utorka, 14. aprila, blagajne će raditi po ustaljenom redu, od 7 do 18 časova.

Proizvodni proces gradske toplane, svakako će teći redovnim tokom, sve do 15. aprila, kada nas očekuje i zvanični kraj grejne sezone 2025/26.

Podsećamo, 11. oktobra, 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac je, nakon svih provera sistema u okviru Centralnog izvora i dislociranih kotlarnica „Bare“, „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“, kao i desetodnevnih sistemskih toplih proba, zvanično stupila u grejnu sezonu 2025/26. 9000 korisnika „Gradske toplane“ u Kruševcu ove sezone se grejalo po 9,4% uvećanim cenama, a razlog za poskupljenje grejanja bile su povećane cene energenata na trižištu. Obzirom da “Gradska toplana” u Kruševcu koristi sva tri energenta, bilo je neophodno izdvojiti značajna finansijska sredstva za nabavku istih, pored svih ostalih neophodnih investiranja koji takođe koštaju.

