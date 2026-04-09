NAREDNIH DANA I SUNCE I OBLACI, ALI BEZ NAJAVLJENE KIŠE DO UTORKA

U Srbiji u petak nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim, a ponegde i slabim mrazem na 2m visine, tokom prepodneva pretežno sunčano. U drugom delu dana umereno i potpuno oblačno, a tokom večeri i noći ponegde se na jugozapadu zemlje očekuje slaba kratkotrajna kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 12 do 16 stepeni. Upozorenje: U nižim predelima Tmin < 0°C, u planinskim predelima iznad 1000 mnv Tmin < -5°C, verovatnoća 90%.

U petak u Kruševcu hladno jutro, ali temperatura u plusu. Tokom dana pretežno oblačno vreme. Temperatura od 1 do 15°C.

U Srbiji u subotu ujutru ponegde slab prizemni mraz, a ponegde je moguć i slab mraz na 2 m visine. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u drugom delu dana, u brdsko- planinskim predelima, ponegde se očekuju slabe padavine. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 14 do 17 stepeni. Upozorenje: Tmin < 0 °C, verovatnoća 80%.

U subotu u Kruševcu toplije jutro, dan uglavnom oblačan, ali suvo vreme uz manji porast temperature. Temperatura od 5 ujutru do 17°C tokom dana.

U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 17 do 21 stepen.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 16°C.

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 17 do 21 stepen.

U ponedeljak u Kruševcu više sunčanih sati. Temperatura od 3 ujutru do 17°C tokom dana.

U Kruševcu se u utorak, sredu i četvrtak očekuje slaba kiša. Tokom tih dana biće uglavnom oblačno, ali sa temperaturama i do 19°C.

Prognoza vremena za period od 14. do 18.04.2026. godine: Promenljivo i toplo za ovaj period godine, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.