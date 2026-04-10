MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA U KRUŠEVCU OBELEŽILO SVETSKI DAN ROMA

ByGoran Nikolić

apr 10, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i ove godine je 8. aprila obeležilo Svetski dan Roma kroz niz preventivnih aktivnosti usmerenih na jačanje društvene inkluzije romske zajednice.

U saradnji sa direktorima osnovnih škola „Dragomir Marković“ i „Dositej Obradović“, pripadnici Policijske uprave Kruševac organizovali su druženje sa decom romske nacionalnosti. Cilj ovih aktivnosti bio je podizanje svesti o pravima Roma, kao i unapređenje saradnje sa lokalnom zajednicom.

Tokom susreta, deca su imala priliku da razgovaraju sa policijskim službenicima, dobiju korisne savete, ali i da ukažu na eventualne probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Predstavnici Policijske uprave potom su posetili i udruženje Roma „Romani cikna“, gde su nastavili razgovore o značaju međusobnog poverenja, razumevanja i zajedničkog delovanja u cilju bolje integracije romske populacije u društvo.

