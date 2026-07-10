Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM REALIZACIJE MEĐUNARODNOG ERASMUS + TRENING-KURSA „HVALA“

ByGoran Nikolić

jul 9, 2026

U Narodnom muzeju Kruševac je održana konferencija za medije povodom realizacije međunarodnog Erasmus+ trening-kursa „HVALA“.

Poseta muzeju organizovana je sa ciljem upoznavanja sa kulturno-istorijskim nasleđem Kruševca i Srbije. Istovremeno, javnosti su predstavljeni ključni ciljevi, aktivnosti i značaj ovog velikog međunarodnog projekta za lokalnu zajednicu. Glavni fokus projekta usmeren je na jačanje kompetencija omladinskih radnika u oblasti volontiranja, zdravih stilova života i lokalnog aktivizma. Ovi segmenti prepoznati su kao ključni praktični alati za osnaživanje mladih i izgradnju otpornijih, solidarnijih i inkluzivnijih zajednica.

Koordinator i domaćin ovog međunarodnog projekta je Crveni krst Kruševac. Trening-kurs je okupio omladinske radnike, omladinske lidere i volontere iz deset zemalja: Srbije, Severne Makedonije, Estonije, Slovenije, Italije, Rumunije, Grčke, Nemačke, Bugarske i Letonije.

Kroz metode neformalnog obrazovanja, intenzivne radionice, razmenu iskustava i direktan praktičan rad, učesnici su razvili nove pristupe za rad sa mladima.
Projekat se realizuje u okviru programa Erasmus+ Evropske unije, posredstvom Fondacije Tempus, koja je nacionalna agencija za Erasmus+ program u Republici Srbiji.

By Goran Nikolić

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