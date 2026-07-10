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Društvo Vesti

UPRAVA SAOBRAĆAJNE POLICIJE APELUJE NA MLADE VOZAČE DA POŠTUJU PROPISE

ByGoran Nikolić

jul 9, 2026

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije uputilo je apel mladim učesnicima u saobraćaju, njihovim roditeljima i svim građanima da pokažu maksimalnu odgovornost, jer statistički pokazatelji upozoravaju na izuzetno zabrinjavajući trend stradanja mladih na našim putevima.

Od početka godine na putevima u Republici Srbiji ukupno je nastradalo 199 lica, od kojih su 52 lica mlađa od 30 godina, što znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju.

Posebno zabrinjava podatak da je samo u toku prethodnih sedam dana život izgubilo sedam mladih učesnika u saobraćaju, što predstavlja ozbiljno upozorenje da je neophodno hitno promeniti odnos prema bezbednosti u saobraćaju.

S obzirom na to da tokom letnjeg perioda sledi veliki broj muzičkih, kulturnih i umetničkih manifestacija, Uprava saobraćajne policije apeluje na mlade vozače da striktno poštuju propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Uprava saobraćajne policije će u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda.

By Goran Nikolić

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