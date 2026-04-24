ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU REKONSTRUKCIJE LAZAREVOG GRADA

U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak povodom realizacije projekta rekonstrukcije Lazarevog grada i daljim koracima koji se planiraju nakon izrade Studije i rezultata istraživanja, a na osnovu procena republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Projekat obnove Lazarevog grada je izuzetno zahtevan, kako po obimu dokumentacije, tako i po vremenu realizacije i visini investicija, što iziskuje uključivanje lokalnih i republičkih aktera.

Na sastanku je donet zaključak da su Studija zaštite i idejno rešenje koja je uradio republički Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, dobra polazna osnova za buduće korake koje treba preduzeti. To podrazumeva izradu novih Planova detaljne regulacije koji obuhvataju prostor Lazarevog grada i njegovu okolinu, na osnovu kojih bi se pristupilo eksproprijaciji parcela u neposrednoj okolini ovog kulturnog dobra.

Takođe, potrebno je osnovati i javno preduzeće koje bi se staralo o samom kompleksu i bilo nadležno za sprovođenje projekta rekonstrukcije Lazarevog grada , nakon izrade neophodne planske i projektno – tehničke dokumentacije.

Sastanku su prisustvovali, osim gradonačelnika Ivana Manojlovića, ipred udruženja „Evrokontakt“ Nenad Krstić, direktor Narodnog muzeja Nikola Pantelić, direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga Stefan Ribać, glavni gradski urbanista Vojkan Tutulić, direktor preduzeća za projektovanje i izgradnju Miloš Jović i predstavnici republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda.

