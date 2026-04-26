„PALESTRA“ DONOSI 8 MEDALJA SA DRŽAVNOG PRVENSTVA SPECIJALNE OLIMPIJADE U ATLETICI

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u atletici održano je u subotu 25. aprila 2026. godine u Zrenjaninu. Učestvovalo je 11 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca.

Četvoro atletičara Palestre osvojili su osam medalja i to šest zlatnih i dve srebrne, u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mirele Milojević.

1.mesto: Lidija Misini – trčanje na 50m; Rustem Tairović – bacanje kugle i trčanje na 100m; Miodrag Stojanović – trčanje na 200m i skok u dalj; Violeta Misini – bacanje kugle

2.mesto: Violeta Misini – trčanje na 100m; Lidija Misini – skok u dalj

„Zrenjanin se pokazao kao dobar domaćin ugostivši sve sportiste i trenere. Zadovoljni smo postignutim rezultatima i pripremamo se za predstojeće takmičenje – Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u ženskom inkluzivnom fudbalu koje će biti održano 09. maja u Jabuci kod Pančeva“, kažu u „Palestri“.