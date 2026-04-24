Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ODRŽAN HUMANITARNI KONCERT „SOKOLSKO HUMANITARNO ORO“

ByGoran Nikolić

apr 24, 2026

U organizaciji „Sokolskog društva“ Kruševac sinoć je u Hali sportova održan veliki humanitarni koncert za pomoc u lečenju troje naših sugrađana.

Humanitarni koncert organizovan je pod nazivom „Sokolsko humanitarno oro“. Prihod od prodatih ulaznica namenjen je za pomoć u lečenju Dimitrija Gođevca, Jane Lazarević, Irene Milenković, kao i  za pomoć crkvi svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Globaru.

U pratnji Desperado benda na koncertu su nastupili brojni izvođači: Peđa Anđelković, Milena Đukić, Bojan Vukosavljević, Aleksandra Ivanov, Katarina Jovanović, Zdravko Anđelković, Nemanja Radisavljević, Marina Mladenović, Nemanja Đurđević, Ljupka Stević, Filip Mitrović, Slobodan Đurković, Ognjen Rutić, Strahinja Živanović, Milan Miletić, Aleksandra Beloica i Marko Milićević.

Na koncertu su nastupila i Kulturno-umetnička društva: „14. oktobar“, „Čarapani“ i „Lazarica“ iz Kruševca, „Stefan Knićanin“ iz Knića, „Soko“ iz Dedine, „Stanislav Binički“ i Hor „Sveti knez Lazar“.

Društvo Vesti

SUNČAN POČETAK SEDMICE, SLEDE PAD TEMPERATURE I PROMENLJIVO VREME SA MOGUĆOM KIŠOM

apr 26, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

„PALESTRA“ DONOSI 8 MEDALJA SA DRŽAVNOG PRVENSTVA SPECIJALNE OLIMPIJADE U ATLETICI

apr 26, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

EU PODRŽAVA 14 LOKALNIH SAMOUPRAVA SA VIŠE OD 4,5 MILIONA EVRA, MEĐU NJIMA I KRUŠEVAC

apr 24, 2026 Goran Nikolić

