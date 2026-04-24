ODRŽAN HUMANITARNI KONCERT „SOKOLSKO HUMANITARNO ORO“

U organizaciji „Sokolskog društva“ Kruševac sinoć je u Hali sportova održan veliki humanitarni koncert za pomoc u lečenju troje naših sugrađana.

Humanitarni koncert organizovan je pod nazivom „Sokolsko humanitarno oro“. Prihod od prodatih ulaznica namenjen je za pomoć u lečenju Dimitrija Gođevca, Jane Lazarević, Irene Milenković, kao i za pomoć crkvi svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Globaru.

U pratnji Desperado benda na koncertu su nastupili brojni izvođači: Peđa Anđelković, Milena Đukić, Bojan Vukosavljević, Aleksandra Ivanov, Katarina Jovanović, Zdravko Anđelković, Nemanja Radisavljević, Marina Mladenović, Nemanja Đurđević, Ljupka Stević, Filip Mitrović, Slobodan Đurković, Ognjen Rutić, Strahinja Živanović, Milan Miletić, Aleksandra Beloica i Marko Milićević.

Na koncertu su nastupila i Kulturno-umetnička društva: „14. oktobar“, „Čarapani“ i „Lazarica“ iz Kruševca, „Stefan Knićanin“ iz Knića, „Soko“ iz Dedine, „Stanislav Binički“ i Hor „Sveti knez Lazar“.