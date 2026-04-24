VELIKO INTERESOVANJE ZA UČEŠĆE NA JAVNIM POZIVIMA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

ByGoran Nikolić

apr 24, 2026

Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja raspisani su u martu mesecu, a po rečima direktora kruševačke filijale NSZ Aleksandra Jovanović vlada veliko interesovanje. U pitanju je osam javnih poziva u okviru Programa Garancija za mlade i 11 javnih poziva za zapošljavanje.

Kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biće uključeno više od 400 mladih sa teritorije Rasinskog okruga, a u okviru programa za mlade 200 lica.

Zahtevi za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Poslednjih godina primetan je sve veći pad broja nezaposlenih.

Rasinski okrug beleži istorijski najnižu stopu nezaposlenosti. a u prilog tome govori podatak da je na teritoriji grada na evidenciji 6.300, a na nivou Rasinskog okruga 14.200 nezaposlenih.

