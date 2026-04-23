NASTAVLJEN DONATORSKI PROJEKAT TRY ALL SPORT TRAYAL KORPORACIJE

U nastavku donatorskog projekta Try All Sport Trayal Korporacija i ove godine pruža podršku najuspešnijim kruševačkim sportskim klubovima koji su velikim uspesima završili ovu takmičarsku sezonu.

Nove donatorske ugovore dobili su: Odbojkaški klub Napredak 037 koji je ostvario istorijski rezultat sa maksimalnim učinkom i izborio plasman u Prvu ligu Srbije, čime će se po prvi put u Kruševcu igrati ženska prvoligaška odbojka i Košarkaški klub Kruševac, pobedniku lige Zapad 1, koji je ovim uspehom obezbedio plasman u Drugu mušku ligu Srbije za sezonu 2026/2027.

Današnji događaj predstavlja nastavak strateškog ulaganja Trayal Korporacije u razvoj sporta i afirmaciju lokalnih klubova koji svojim rezultatima promovišu grad i sportsku zajednicu.

Ovo je bila i prilika da se promoviše novi sportski direktor FK Napredak Nenad Mirosavljević.

Posle trenera Saše Mićovića, Napredak je dobio i novog sportskog direktora Nenada Mirosavljevića. Mirosavljević iza sebe ima bogatu igračku karijeru, za Napredka je odigrao 60 utakmica i postigao 35 golova u sezonama 2012/13 i 2013/14.

“Selimo se u Prvu ligu, zbog toga radimo na potpunoj rekonstrukciji Kluba, sa ciljem da se ekspresno vratimo. Jedan od onih koji tome treba da doprinese je Nenad Mirosavljević, nekadašnji kapiten Napretka”, istakao je predsednik kluba Miloš Nenezić.