POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC POTPISAO UGOVOR KOJI SE ODNOSI NA UNAPREĐENJE SISTEMA PARKIRANJA

ByGoran Nikolić

apr 23, 2026

JP Poslovni centar Kruševac potpisao je ugovor sa Fondom za inovacionu delatnost, a koji se odnosi na unapređenje Sistema parkiranja. Vrednost ugovora iznosi blizu 12 miliona dinara.

Javno preduzeće „Poslovni centar” Kruševac potisao je u Beogradu ugovor sa Fondom za inovacionu delatnost. Ovaj ugovor, vredan blizu 12 miliona dinara, fokusiran je na primenu inovativnih rešenja za unapređenje sistema parkiranja u gradu. Cilj projekta je uvođenje savremenih tehnologija koje će omogućiti efikasnije upravljanje parking kapacitetima, smanjenje saobraćajnih gužvi i lakši pronalazak slobodnih mesta za vozače.

Sredstva koja je Poslovni centar dobio od Fonda za inovacionu delatnost potvrđuju kvalitet projekta, ali i nastoji da Kruševac svrsta u red modernih, tehnološki unapređenih gradova. Realizacija ovog ugovora direktno će uticati na kvalitet svakodnevnog života građana, čineći saobraćaj u gradu rasterećenijim i organizovanijim.

