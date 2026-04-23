POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC POTPISAO UGOVOR KOJI SE ODNOSI NA UNAPREĐENJE SISTEMA PARKIRANJA

Javno preduzeće „Poslovni centar” Kruševac potisao je u Beogradu ugovor sa Fondom za inovacionu delatnost. Ovaj ugovor, vredan blizu 12 miliona dinara, fokusiran je na primenu inovativnih rešenja za unapređenje sistema parkiranja u gradu. Cilj projekta je uvođenje savremenih tehnologija koje će omogućiti efikasnije upravljanje parking kapacitetima, smanjenje saobraćajnih gužvi i lakši pronalazak slobodnih mesta za vozače.

Sredstva koja je Poslovni centar dobio od Fonda za inovacionu delatnost potvrđuju kvalitet projekta, ali i nastoji da Kruševac svrsta u red modernih, tehnološki unapređenih gradova. Realizacija ovog ugovora direktno će uticati na kvalitet svakodnevnog života građana, čineći saobraćaj u gradu rasterećenijim i organizovanijim.