POČELA NEDELJA OBELEŽAVANJA DANA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I POLICIJE

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, policijska uprava Kruševac tokom cele nedelje realizuje niz aktivnosti, sa ciljem da se javnosti ukaže na ključnu ulogu koju policijski službenici imaju u očuvanju mira, bezbednosti i stabilnosti.

Policijska uprava u Kruševcu nizom manifestacija i edukativnih programa, tokom cele ove nedelje, obeležava Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Danas je organizovan štand u centru grada na kojem su pripadnici policije razgovarali sa građanima.

U utorak, 26. maja štand će biti postavljen na trgu Fontana. U sredu, 27. maja planirano je družene sa decom. Naime tog dana biće realizovan program „Otvorena vrata“ za mališane vrtića Predškolske ustanove „Nata Veljković“ u holu zgrade Policijske uprave u Кruševcu sa mini kvizom primerenim deci tog uzrasta. Istog dana, pripadnici kruševačke policije posetiće udruženje penzionera, dok će u petak, 29. maja biti organozovan taktičko-tehnički zbor ispred Policijske uprave Kruševac.

Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće sprovedena u nedelju, 31. maja, kojoj se odazove veliki broj uniformisanih lica, a koja se realizuje u saradnji sa Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi iz Niša.

U ponedeljak, 1. juna zakletvu će položiti novoprimljeni pripadnici Policijske uprave Кruševac, a nakon toga, u prostorijama policijske uprave, svečano će biti proslavljena slava policije sečenjem slavskog kolača i koktelom za zvanice.