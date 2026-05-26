NA TAKMIČENJU SELA GRADA KRUŠEVCA PREDSTAVILA MESNA ZAJEDNICA JASIKA

U okviru 53. tradicionalne manifestacije „Takmičenje sela grada Kruševca“, jedne od najstarijih i najznačajnijih manifestacija koja neguje tradiciju, zajedništvo i kulturni identitet seoskih sredina ovog kraja, sinoć se u Domu kulture predstavila Mesna zajednica Jasika.

Takmičenje sela i ove godine donosi bogat program i priliku da se kroz druženje, nadmetanje i očuvanje tradicije povežu sela kruševačkog kraja.

Do kraja maja predstaviće se mesne zajednice Krvavica Žabare i Bela Voda. U junu i Kaonik, Lazarevac, Mačkovac, Pepeljevac, Dedina, Parunovac i Kamenare.