SUNČANA SEDMICA PRED NAMA, ZA SADA BEZ NAJAVLJENIH PADAVINA

ByGoran Nikolić

maj 24, 2026

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 26 do 31°C. Upozorenja: Tmax ≥ 30°C, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 13 do 28°C.

U Srbiji u utorak sunčano i toplo. U planinskim predelima južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 31°C. Upozorenja: Tmax ≥ 30°C, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 15 do 29°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i toplo. U toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a uveče i tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana u Vojvodini jak. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša od 29 do 32°C. Upozorenja: Tmax ≥ 30°C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavine, verovatnoća 70%.

U sredu u Kruševcu sunčano. Temperatura od 15 do 30°C.

U Srbiji u četvrtak malo i umereno oblačno i uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju u prvom delu dana u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Vetar umeren, a na jugu i istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 24 do 27°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 17 do 26°C.

Prognoza vremena za period od 29. maja do 02. juna 2026. godine: Do kraja maja pretežno sunčano i umereno toplo, a početkom juna nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

