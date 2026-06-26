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POTPISANO PET UGOVORA ZA PODRŠKU KULTURNOM NASLEĐU I SAVREMENOM STVARALAŠTVU ALEKSANDROVCA

ByGoran Nikolić

jun 25, 2026

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović potpisali su Ugovore o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave, koji se realizuje kroz konkurs Ministarstva kulture Republike Srbije „Gradovi u Fokusu 2026“.

Potpisano je pet ugovora u ukupnom iznosu od 17.025.000 dinara za podršku kulturnom nasleđu i savremenom stvaralaštvu Aleksandrovca.

Sredstva iz programa „Gradovi u fokusu“ namenjena su za nastavak modernizacije multifinkcionalne sale u Domu kulture „Milosav Buca Mirković“. Selaković je naveo da je Ministarstvo kulture prethodne i ove godine izdvojilo 30 miliona dinara za rekonstrukciju velike bioskopsko-pozorišne sale u Domu kulture.

By Goran Nikolić

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