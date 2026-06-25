U OKVIRU PROGRAMA VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI ODRŽANA JE MANIFESTACIJA „ETNO DAN“

U okviru programa Vidovdanskih svečanosti, u dvorištu Kulturno-prosvetne zajednice održana je manifestacija „Etno dan“.

Tradicionalna manifestacija “Etno dan“ organizovana je u dvorištu KPZ-a, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac. Manifestacija je okupila veliki broj čuvara narodne baštine, udruženja i posetilaca koji su imali priliku da uživaju u bogatstvu srpske istorije, starih zanata i izvornog stvaralaštva. Cilj manifestacije je promocija tradicionalnih vrednosti našeg naroda.

Dvorište Kulturno-prosvetne zajednice bilo je ispunjeno štandovima na kojima su izloženi ručni radovi, narodne nošnje i autentični predmeti iz prošlosti. Posetioci su iz prve ruke mogli da vide kako se nekada stvaralo i sa kolikom se pažnjom čuvala tradicija. Posebnu čar dali su štandovi sa tradicionalnim kulinarskim specijalitetima, pripremljeni po starim, gotovo zaboravljenim receptima naših baka.

Više od dvadeset izlagača predstavio je svoje zanatske radnje, udruženja i kulturno-umetnička društva. U okviru manifestacije, odlukom žirija dodeljene su nagrade za najlepše ukrašen slavski kolač, najukusnije jelo pripremljeno na starinski način, najkreativniji štand i najpikantnije pripremljen kotlić. Pored izložbenog dela, „Etno dan“ je obeležio i bogat scenski program.

Veliki odziv, kako izlagača tako i posetilaca, pokazao je da interesovanje za tradiciju i kulturno nasleđe i dalje živi među svim generacijama.