VIDOVDANSKE NAGRADE I PRIZNANJA ZA JOŠ 196 UČENIKA KRUŠEVAČKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Vidovdanske nagrade i priznanja uručena su danas učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima koja nisu propisana kalendarom Ministarstva prosvete.

U okviru obelezavanja Vidovdana, grad Kruševac tradicionalno nagrađuje učenike koju su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz različitih nastavnih programa. Nakon što su juče uručene nagrade i priznanja đacima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na takmičenjima propisanim kalendarom ministarstva prosvete, danas je prijem priređen i za osnovce i srednjoškolce, koji su se istakli na republičkim i međunarodnim takmičenjima koje nije propisalo ministarstvo.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta na takmičenjima iz različitih nastavnih predmeta, danas je nagrađeno 196 učenika kruševačkih osnovnih i srednjih škola.