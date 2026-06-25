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Društvo Vesti

VIDOVDANSKE NAGRADE I PRIZNANJA ZA JOŠ 196 UČENIKA KRUŠEVAČKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

ByGoran Nikolić

jun 24, 2026

Vidovdanske nagrade i priznanja uručena su danas učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima koja nisu propisana kalendarom Ministarstva prosvete.

U okviru obelezavanja Vidovdana, grad Kruševac tradicionalno nagrađuje učenike koju su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz različitih nastavnih programa. Nakon što su juče uručene nagrade i priznanja đacima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na takmičenjima propisanim kalendarom ministarstva prosvete, danas je prijem priređen i za osnovce i srednjoškolce, koji su se istakli na republičkim i međunarodnim takmičenjima koje nije propisalo ministarstvo.

Za osvojeno jedno od prva tri mesta na takmičenjima iz različitih nastavnih predmeta, danas je nagrađeno 196 učenika kruševačkih osnovnih i srednjih škola.

By Goran Nikolić

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