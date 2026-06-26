VIDOVDANSKI TURNIR U ODBOJCI NA PESKU ODRŽAN NA PEŠČANIM TERENIMA SPORTSKOG CENTRA KRUŠEVAC

Vidovdanski turnir u odbojci na pesku održan je na peščanim terenima Sportskog centra Kruševac, a okupio je preko 100 ekipa različitih kategorija.

U okviru sportskih manifestacija koje se održavaju u okviru obeležavanja Dana grada, po 14. put je organizovan Vidovdanski turnir u odbojci na pesku. Na jednodnevnom turniru koji je održan na peščanim terenima Sportskog centra Kruševac, u više kategorija takmičilo se više od 100 ekipa.

Dananašnji turnir bio je jedna u nizu sportskih manifestacija koje se tradicionalno organizuju povodom obeležavanja Vidovdana, a realizacija sportskih sadržaja nastaviće se i u narednom periodu, najavila je pomoćnica gradonačelnika Nevena Plavšić.

Grad Krusevac i Sportski centar Kruševac biće domaćini Nacionalnog prvenstva u odbojci na pesku, koje će se narednog vikenda, odnosno 4. i 5. jula, održati na peščanim terenima Sportskog centra, drugu godinu za redom, najavili su organizatori.