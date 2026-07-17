POTPISAN UGOVOR O NASTAVKU REVITALIZACIJE ZAMKA KULTURE BELIMARKOVIĆ U VRNJAČKOJ BANJI

Ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković i predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović potpisali su danas ugovor kojim je to ministarstvo opredelilo dva miliona dinara za projekat „KONTURE 2026 – Kulturni okvir napretka, trajanja, umetnosti, revitalizacije i edukacijeˮ.

Pomenuta sredstva opredeljena su Vrnjačkoj Banji kroz program „Gradovi u fokusu 2026ˮ, a namenjena su trećoj fazi investicionog održavanja Zamka kulture koja obuhvata sanaciju krovnih prozora, tesarske, limarske i unutrašnje završne radove.

Selaković je istakao da je Zamak kulture svojevrsni kulturni centar u „kraljici banjskog turizmaˮ, navodeći da je Vrnjačka Banja u prethodnih 12 do 13 godina dobila potpuno novo lice, obnovila kulturnu i turističku ponudu i dobila nove visokokategorisane hotele u kojima se tokom sezone traži mesto više.

Ministar je naveo da je današnji ugovor samo deo većeg projekta revitalizacije Zamka kulture, odnosno Vile Belimarković, u koji je ulagano i prethodnih godina.

On je napomenuo da se ove godine navršilo 150 godina od početka Prvog srpsko-turskog rata i ocenio da bi obeležavanje sećanja na generala Jovana Belimarkovića, koji je oslobodio Niš, Pirot, Leskovac, Prokuplje i Vranje, trebalo da bude mnogo veće nego ranije.

Selaković je naveo podatak da je Ministarstvo kulture tokom prethodne četiri godine uložilo u Vrnjačku Banju 27,4 miliona dinara, što nije konačan iznos jer će mnogi konkursi na koje su se javile ustanove kulture iz te opštine tek biti okončani.