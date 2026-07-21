ZAVRŠEN JE 22. MEĐUNARODNI KARNEVAL U VRNJAČKOJ BANJI

22. Međunarodni karneval u Vrnjačkoj Banji završen je u nedelju, 19. jula. Manifestacija je trajala osam dana, počevši od 12. jula, i okupila je stotine hiljada posetilaca iz Srbije, regiona i cele Evrope.

Tokom cele nedelje na Promenadi i trgovima organizovani su dečije pozorišne predstave, maskenbalu, Sajam cveća i starih zanata, Viteški dani, i sportski turniri.

Večernji sati bili su rezervisani za koncerte popularnih pevača, zabavne i narodne muzike. Posetioci su uživali u nastupima, Saše Matića, Ane Bekute, grupe Zana, Bojana Marovića, Slavka Banjaca, Zorane Pavić i drugih izvođača.

Glavna međunarodna povorka održana je u subotu, 18. jula na Promenadi, kao centralni događaj manifestacije u okviru koje se publici predstavilo ukupno 26 karnevalskih grupa, koje su plesnim nastupima u autentičnim kostimima i predstavili svoje regione i države iz kojih dolaze.

Osim iz naše zemlje, nastupile su grupe iz Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Grčke, Bolivije i grupa iz Brazila, koja je očekivano izazvala najveću pažnju gostiju.

Vrnjački karneval je i ovog leta potvrdio da je opravdano jedna od najposećenijih manifestacija u Srbiji. Sadržajni tematski programi za sve genracije, počev od onih za najmlađe, koji su se svakodnevno realizovali na otvorenom prostoru, kulturno-umetnički sadržaji, koncerti, plesni program, atraktivni nastupi karnevalskih grupa, privukli su rekordan broj posetilaca iz Srbije i inostranastva koji su iz Vrnjačke Banje otisli sa pozitivnim utiscima, novim iskustvima i uspomenama.