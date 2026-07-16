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Društvo Vesti Zabava

ČETVRTI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

ByGoran Nikolić

jul 16, 2026

Karneval u Vrnjačkoj Banji i četvrtog dana je okupio ogromman broj posetilaca.

Koncertom “Muzička vrnjačka noć”, završen je četvrti dan manifestacije, a publika je uživala u hitovima izvođaca zabavne i narodne muzike. Nastupili su Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jevtić, Srećko Krečar, Ćana i drugi..

Program manifestacije, za peti dan predviđa različite zabavne sadržaje. Na Platou “Kod vrapca” od 20 sati na repertoaru je Svetlosna avantura i klovnovska zabava, a od 21 sat na Trgu kod biblioteke počinje muzički koncert grupe Zana.

By Goran Nikolić

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