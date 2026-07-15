TREĆI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

U Vrnjačkoj Banji ove nedelje se održava 22. Međunarodni Karneval, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji i region, koja svake godine, tokom sedam karnevalskih dana, okupi oko 200.000 posetilaca.

Na više lokacija svakog dana se održavaju različiti zabavni sadržaji, maskebali, predstave, koncerti.

Trećeg karnevalskog dana realizovane su dečije predstave, folklorni nstupi i muzički koncerti. Očekivano, najveće interesovanje publike privukao je nastup Saše Matića.

Pored raznovrsnih muzičkih, zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja za sve generacije, na platou Kod vrapca održaće se dečiji maskenbal, a zatim na Trgu kod biblioteke polufinalno veče Miss Srbije, nakon cega sledi Muzička vrnjačka noć u okviru koje će nastupiti Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jeftić, Srećko Krečar i drugi izvođači.