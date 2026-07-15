Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti Zabava

TREĆI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

ByGoran Nikolić

jul 15, 2026

U Vrnjačkoj Banji ove nedelje se održava 22. Međunarodni Karneval, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji i region, koja svake godine, tokom sedam karnevalskih dana, okupi oko 200.000 posetilaca.

Na više lokacija svakog dana se održavaju različiti zabavni sadržaji, maskebali, predstave, koncerti.

Trećeg karnevalskog dana realizovane su dečije predstave, folklorni nstupi i muzički koncerti. Očekivano, najveće interesovanje publike privukao je nastup Saše Matića.

Pored raznovrsnih muzičkih, zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja za sve generacije, na platou Kod vrapca održaće se dečiji maskenbal, a zatim na Trgu kod biblioteke polufinalno veče Miss Srbije, nakon cega sledi Muzička vrnjačka noć u okviru koje će nastupiti Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jeftić, Srećko Krečar i drugi izvođači.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OBELEŽEN JE DAN OPŠTINE VRNJAČKA BANJA – 14. JUL

jul 15, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREVENTIVNI KARDIOVASKULARNI PREGLEDI U SUBOTU, A USKORO I BESPLATNA PSR DIJAGNOSTIKA U DOMU ZDRAVLJA

jul 14, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

jul 14, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti Zabava

TREĆI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

15.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OBELEŽEN JE DAN OPŠTINE VRNJAČKA BANJA – 14. JUL

15.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREVENTIVNI KARDIOVASKULARNI PREGLEDI U SUBOTU, A USKORO I BESPLATNA PSR DIJAGNOSTIKA U DOMU ZDRAVLJA

14.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

14.07.2026. Goran Nikolić