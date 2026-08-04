RADOVI NA IZGRADNJI DOMA BORACA SU U TOKU I TEKU PREDVIĐENOM DINAMIKOM

Na prostoru nekadašnjeg Umetničkog ateljea prošle godine je položen kamen temeljac za izgradnju Doma boraca, koji će biti potpuno prilagođen potrebama boračkih organizacija sa teritorije Grada. Radovi su u toku i teku predviđenom dinamikom. Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i direktor Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Miloš Jović obišli su radove na ovom objektu, čija se izgradnja privodi kraju.

Nova zgrada sa preko 500 kvadrata, sa prizemljem i spratom, biće funkcionalna i višenamenska sa posebnim prostorijama gde će članovi različitih boračkih organizacija moći da realizuju svoje aktivnosti, radionice, održavaju edukativne skupove i sastanke. Vrednost investicije je 65 miliona dinara, a izvođač radova je firma “Profi gradnja 037”.

Ukoliko se ovakvom danamikom radovi nastave, a vremenski uslovi dozvole, kompletno izgrađen Dom boraca biće gotov do oktobra. Svečano otvaranje, prema planovima, biće upriličeno 14. Oktobra, na Dan oslobođenja grada.