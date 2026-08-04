UHAPŠEN MUŠKARAC (1981.) U KRUŠEVCU, PRONAĐENO 250 GRAMA MARIHUANE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su N.N. (1981) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policijski službenici su zaustavili putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega su pregledom vozila pronašli dva vakumirana pakovanja u kojima se nalazi zelena biljna materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine oko kilogram i 250 grama.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva N.N. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden tužiocu.