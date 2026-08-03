DO SUBOTE U SRBIJI TEMPERATURE I DO 41°C, NEMA NAJAVLJENE KIŠE U NAREDNIH 7 DANA

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 24, a najviša od 35 do 40°C. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 17, dnavna oko 36°C.

U Srbiji u utorak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 23, a najviša od 36 do 40°C. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%

U utorak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 16 ujutru do 37°C tokom dana.

U Srbiji u sredu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 25 °S, a najviša od 37 do 41°C. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%

U sredu u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura 17, dnavna oko 38°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, a na jugu Srbije mestimično pojačan, severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 25, a najviša od 38 do 41°C. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 19 ujutru do 37°C tokom dana.

Prognoza vremena od 07. do 11. avgusta 2026. godine: Do 08. avgusta maksimalne temperature u većini mesta od 37 do 40°C, a zatim će intenzitet vrućine oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35°C.

Vremenski podaci: vremeradar.rs za Kruševac, vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.