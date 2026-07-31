BEZBEDNOST GRAĐANA NIJE UGROŽENA NEDAVNIM OŠTEĆENJEM PEŠAČKE PASARELE KOD GLAVNE AUTOBUSKE STANICE

U Kruševcu je nedavno došlo do oštećenja pešačke pasarele kod glavne Autobuske stanice, nakon što je teško teretno vozilo čija je visina premašila dozvoljene gabarite pokušalo da prođe.

Prema potvrđenim informacijama, incident se dogodio usled nepažnje ili loše procene vozača kamiona koji je prevozio teške mašine i gornjim delom jedne od njih zakačio konstrukciju pešačkog mosta. Kamion je prilikom prolaska udario u spoljni deo pasarele, oštetivši fasadni lim i prateće elemente.

Kako su za TV Jefimija istakli nadležni iz JKP „Kruševac“, pričinjena je materijalna šteta na objektu, ali bezbednost građana nije ugrožena. Ekipe, kako naglašavaju, rade na sanaciji ovog oštećenja.

Pasarela u Kruševcu sagrađena je kako bi se rešio problem gustog saobraćaja i povećala bezbednost na ukrštanju Jug Bogdanove i Brijanove ulice. Nadležni apeluju na sve vozače teretnih i visokih vozila da striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja visine, kako se slični incidenti koji ugrožavaju javnu infrastrukturu ne bi ponovili.