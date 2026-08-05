Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

USKORO POČINJU RADOVI NA IZGRADNJI NOVE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU RASADNIK

ByGoran Nikolić

avg 4, 2026

U okviru kontinuiranog ulaganja u putnu infrastrukturu Grada Kruševca, uskoro će početi radovi na izgradnji nove saobraćajnice u naselju Rasadnik. Ovaj infrastrukturni projekat značajno će unaprediti kvalitet svakodnevnog života građana, rešiti dugogodišnje probleme sa gužvama i osigurati maksimalnu bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Izgradnja moderne ulice u ovom delu grada odgovor je na realne potrebe meštana i sve veći intenzitet saobraćaja.

Nova deonica rasteretiće postojeće bočne ulice, omogućiti lakše kretanje vozila i smanjiti zadržavanja, posebno u popodnevnim satima kada je frekvencija saobraćaja najveća. Uređenje ovog dela omogućiće brži i lakši pristup ostalim delovima grada, kao i lokalnim objektima u naselju.

Kompletno uređenje dela naselja Rasadnik doprineće i boljem rešenju komunalnog otpada.

Realizacijom ovog projekta, Kruševac nastavlja sa planskim uređenjem naselja, stvarajući bezbedniji i funkcionalniji prostor za život svih generacija.

By Goran Nikolić

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