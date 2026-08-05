ZONA „CENTAR“ SPREMNA ZA NOVU SEZONU: KLUBOVI DOBILI PODRŠKU SAVEZA

U Aleksincu je održana prva Konferencija klubova Zone „Centar“, čime su završene pripreme za sezonu 2026/27. Za predsednika Konferencije klubova izabran je Milan Jovanović, a predstavnici 12 klubova upoznati su sa propozicijama takmičenja i obavljen je žreb parova za novu sezonu. Predsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Vladan Gašić uručio je svim klubovima po komplet lopti, a prve utakmice zakazane su za 21. i 22. avgust.

Pripreme za novu sezonu u Zoni „Centar“ su završene. Na Konferenciji klubova u Aleksincu predstavljene su novine koje očekuju klubove u takmičarskoj 2026/27. sezoni, a izabran je i predsednik Konferencije klubova.

Vladan Gašić, predsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije: „Pred početak svake sezone vlada veliki entuzijazam u svim ekipama. Na nama je da obezbedimo što bolje uslove za takmičenje, da sudije i komesari svoj posao obavljaju profesionalno i da prvenstvo protekne u najboljem redu.“

Predstavnici svih 12 klubova Zone “Centar” upoznati su sa novim pravilima, propozicijama takmičenja i kalendarom jesenjeg dela prvenstva. Savez je svim klubovima uručio i pakete lopti kao podršku pred početak sezone.

Vladan Gašić, predsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije: “Novina za zonaške klubove i Srpsku ligu Istok je početak saradnje sa kompanijom Superbet, koja je zvanični partner Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije. Kroz tu saradnju klubovima ćemo omogućiti dodatnu pomoć u nabavci opreme, a verujem da ćemo u narednom periodu imati i finansijsku podršku. Već smo doneli odluku da Savez, kroz saradnju sa Superbetom, pokrije troškove suđenja u Srpskoj ligi, čime ćemo klubovima znatno olakšati sezonu.”

Na kraju Konferencije obavljeno je i izvlačenje takmičarskih brojeva, odnosno žreb parova za sezonu 2026/27, čime je ozvaničen početak nove takmičarske godine, a prve urakmice zakazane su za 21. i 22 avgust.