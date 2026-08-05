Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PREVENTIVNI PREGLEDI MLADEŽA I PROMENA NA KOŽI U NEDELJU. 23. AVGUSTA 2026.

ByGoran Nikolić

avg 5, 2026

Opšta bolnica Kruševac nastavlja sa akcijom besplatnih preventivnih pregleda, u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju.

Ovom prilikom je planirano da se u nedelju, 23. avgusta 2026. godine, u periodu od 7 do 15 časova, organizuje obavljanje preventivnih pregleda mladeža i promena na koži, za sve zainteresovane sugrađane sa ili bez zdravstvenog osiguranja.

Preglede će obavljati lekari specijalisti dermatovenerologije, u ambulanti Odeljenja za kožne bolesti, koja se nalazi na III spratu zgrade Dijagnostičkog centra.

Pozivamo sve sugrađane koji nisu obavili ovu vrstu pregleda, a posebno osobe koje imaju veći broj mladeža, uočene promene na koži ili druge faktore rizika, da iskoriste priliku i provere svoje zdravlje.

By Goran Nikolić

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