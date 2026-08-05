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Društvo Vesti

U MAJDEVU ĆE 7. I 8. AVGUSTA BITI OBELEŽENI PRAZNIK SVETA PETKE I HRAMOVNA SLAVA

ByGoran Nikolić

avg 5, 2026

Srpska pravoslavna crkva i vernici u subotu, 8. avgusta obeležiće praznik posvećen prepodobnoj mučenici Paraskevi, u narodu poznatoj kao Petka Trnova.

Tog dana crkva u Majdevu, koja je posvećena ovoj svetiteljki, proslaviće hramovnu slavu i veliki jubilej – 120 godina od osvećenja crkve. Naime, u Majdevu 7. i 8. avgusta biće obeleženi praznik Prepodobnomučenice Paraskeve – Svete Petke i hramovna slava, te majdevska parohija poziva blagočestive vernike, svetosavce i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju ove velike dane duhovne radosti.

RASPORED BOGOSLUŽENJA :

– u petak 7. avgusta, iznošenje čestice Svetih Moštiju i bdenije od 18 sati

– u subotu 8. avgusta, Sveta Božanska Liturgija od 8 sati, Litija i Osvećenje Slavskih Darova, promocija knjige u 11 sati, svečani slavski ručak u 12 sati

– od 17 sati, večernje Bogosluženje sa Akatistom Prepodobnomučenice Paraskeve pred kivotom Svetih Moštiju, zatim Кulturno umetnički program i duhovno predavanje.

Proslava hramovne slave u Majdevu i veliki jubilej 120 godina postojanja potvrđuju da je Crkva Svete Petke mesto okupljanja vernika i čuvar tradicije ovog kraja. Ova svečanost šalje i poruku o važnosti zajedništva, sloge i očuvanja pravoslavnih vrednosti koje se prenose na mlađe generacije.

By Goran Nikolić

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