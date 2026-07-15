Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

OBELEŽEN JE DAN OPŠTINE VRNJAČKA BANJA – 14. JUL

ByGoran Nikolić

jul 15, 2026

Svečanom sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima, obeležen je Dan opštine Vrnjačka Banja – 14. jul. O rezultatima između dve svečane sednice govorio je predsednik opštine Boban Đurović.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je da Vrnjačka Banja predstavlja jedan od najboljih primera kako se vizijom, odgovornim radom i dobrom organizacijom mogu ostvariti značajni rezultati u razvoju lokalne zajednice.

Na svečanoj sednici dodeljene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su postigli značajne rezultate i time doprineli samom razvoju Vrnjačke Banje, ali i šireg regiona.

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije jedan je od dobitnika plakete sa zlatnim amblemom za posvećenost, viziju i neumorni rad koji su dali nemerljiv doprinos promociji i razvoju sporta na teritoriji Vrnjačke Banje, kao i za nesebicno zalaganje za razvoj mladih generacija i afirmaciju lokalne zajednice kroz šahovski sport. Plakete su dodeljene i narodnom poslaniku Urošu Mrdiću i Zoranu Drobnjaku, direktoru „Puteva Srbije, Interventnoj jedinici policije Kraljevo i Filmskom festivalu. Povelja opštine Vrnjačka Banja dodeljena je predsednici Narodne skupštine Srbije Ani Brnabić.

Novčanim nagradama nagrađeni su najbolji učenici i studenti.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti Zabava

TREĆI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

jul 15, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREVENTIVNI KARDIOVASKULARNI PREGLEDI U SUBOTU, A USKORO I BESPLATNA PSR DIJAGNOSTIKA U DOMU ZDRAVLJA

jul 14, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

jul 14, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti Zabava

TREĆI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

15.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OBELEŽEN JE DAN OPŠTINE VRNJAČKA BANJA – 14. JUL

15.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREVENTIVNI KARDIOVASKULARNI PREGLEDI U SUBOTU, A USKORO I BESPLATNA PSR DIJAGNOSTIKA U DOMU ZDRAVLJA

14.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

14.07.2026. Goran Nikolić