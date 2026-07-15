Svečanom sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima, obeležen je Dan opštine Vrnjačka Banja – 14. jul. O rezultatima između dve svečane sednice govorio je predsednik opštine Boban Đurović.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je da Vrnjačka Banja predstavlja jedan od najboljih primera kako se vizijom, odgovornim radom i dobrom organizacijom mogu ostvariti značajni rezultati u razvoju lokalne zajednice.

Na svečanoj sednici dodeljene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su postigli značajne rezultate i time doprineli samom razvoju Vrnjačke Banje, ali i šireg regiona.

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije jedan je od dobitnika plakete sa zlatnim amblemom za posvećenost, viziju i neumorni rad koji su dali nemerljiv doprinos promociji i razvoju sporta na teritoriji Vrnjačke Banje, kao i za nesebicno zalaganje za razvoj mladih generacija i afirmaciju lokalne zajednice kroz šahovski sport. Plakete su dodeljene i narodnom poslaniku Urošu Mrdiću i Zoranu Drobnjaku, direktoru „Puteva Srbije, Interventnoj jedinici policije Kraljevo i Filmskom festivalu. Povelja opštine Vrnjačka Banja dodeljena je predsednici Narodne skupštine Srbije Ani Brnabić.

Novčanim nagradama nagrađeni su najbolji učenici i studenti.