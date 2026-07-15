Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PREVENTIVNI KARDIOVASKULARNI PREGLEDI U SUBOTU, A USKORO I BESPLATNA PSR DIJAGNOSTIKA U DOMU ZDRAVLJA

ByGoran Nikolić

jul 14, 2026

Dom zdravlja Kruševac i Opšta bolnica Kruševac organizuju Dan preventivnih kardiovaskularnih pregleda, koji će biti održan u subotu, 19. jula, od 7 do 15 časova u zgradi Dijagnostičkog centra. Cilj zajedničke akcije je rano otkrivanje faktora rizika i kardiovaskularnih oboljenja, kako bi građani kojima je potrebna dodatna dijagnostika i lečenje na vreme bili upućeni na odgovarajuće preglede.

Tokom akcije građanima će biti omogućeni prijem i trijaža, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, snimanje EKG-a, kao i pregled lekara opšte medicine. Iz Doma zdravlja i Opšte bolnice pozivaju sve građane da iskoriste ovu priliku i bez uputa i zakazivanja provere svoje zdravstveno stanje, jer rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja i očuvanja zdravlja.

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U Zavodu za javno zdravlje, na poziv direktora, održan je sastanak sa predstavnicima domova zdravlja Rasinskog okruga povodom uvođenja novih besplatnih PCR metoda dijagnostike.

Kruševljanima će biti dostupne HPV tipizacija PCR metodom visokorizičnih (visoko onkogenih) tipova HPV virusa i PCR testiranje na hlamidiju. Za sve informacije o ostvarivanju ovih usluga potrebno je da se građanke obrate svom izabranom ginekologu, koji će ih uputiti u dalji postupak.

By Goran Nikolić

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