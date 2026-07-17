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ZLATO ZA KRUŠEVAC – „MALE ČIKITITE“ IZBORILE PLASMAN NA MEĐUNARODNO FINALE „PLAZMA IGARA MLADIH“ U SPLITU

ByGoran Nikolić

jul 16, 2026

Ekipa „Male Čikitite“, sastavljena od igračica OKK Bagdala Kruševac, osvojila je prvo mesto na Državnom finalu Plazma Sportskih igara mladih Srbije, održanom u Čačku, u konkurenciji devojčica 2011. godišta i mlađih.

Na putu do titule, Kruševljanke su u polufinalu savladale ekipu Ljubovije rezultatom 6:3, dok su u finalu bile bolje od ekipe Vrbasa rezultatom 7:6.

Šampionsku ekipu činile su Aleksandra Filovski, Milena Cvetković, Natalija Zdravković i Katarina Glidžić, sve igračice OKK Bagdala.

Osvajanjem državnog prvenstva izborile su plasman na međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će biti održano od 17. do 22. avgusta u Splitu. Na završnom turniru učestvovaće pobednici nacionalnih finala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije.

Plazma Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi. U Srbiji se tokom godine održavaju kvalifikaciona takmičenja u više gradova, a pravo nastupa na državnom finalu stiču samo pobednici kvalifikacionih turnira. Osvajanjem državnog finala ekipa stiče pravo da predstavlja Srbiju na međunarodnoj završnici.

Za OKK Bagdala ovo je nastavak rezultata koje klub ostvaruje u radu sa mlađim kategorijama. U prethodnim sezonama klub je ostvario zapažene rezultate u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Sve igračice koje su osvojile državno zlato prošle su ili prolaze kroz razvojni sistem kluba.

Fotografija u tekstu: Basket klub Bagdala

By Goran Nikolić

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