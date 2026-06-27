VLADAN GAŠIĆ IZABRAN ZA PREDSEDNIKA FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

Na Izbornoj sednici Skupštine Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, održanoj u Narodnom muzeju u Kruševcu, za predsednika Saveza u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine izabran je Vladan Gašić.

Sednici su prisustvovali i čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Dragan Džajić, potpredsednica Sandra Sremčević i generalni sekretar Branko Radujko, kao i čelnici ostalih regionalnih saveza.

Novoizabrani predsednik Vladan Gašić zahvalio je delegatima na ukazanom poverenju, ističući da ovu funkciju vidi kao veliku odgovornost prema klubovima, sportskim radnicima, trenerima, igračima i svim ljudima koji rade za razvoj fudbala u regionu istočne Srbije. Posebnu pažnju, kako je rekao, Savez će posvetiti deci i mladima, kako bi svaki talenat u regionu dobio priliku za razvoj i napredak. Kao jedan od ključnih razvojnih projekata, Gašić je izdvojio nastavak izgradnje sportskog centra u Niškoj Banji, koji bi trebalo da postane savremeni fudbalski centar regiona, mesto okupljanja reprezentativnih selekcija, edukacije trenera, sudija i mladih igrača.

Na jučerašnjoj sednici održanoj u Narodnom muzeju Kruševac izabrani su i ostali članovi Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije.