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Društvo Vesti

JКP „GRADSKA TOPLANA“ КRUŠEVAC: RADOVI U ŠUMATOVAČKOJ ULICI

ByGoran Nikolić

jul 17, 2026

JКP „Gradska toplana“ Кruševac nastavlja aktivnosti na unapređenju i modernizaciji toplovodnog sistema u okviru priprema za predstojeću grejnu sezonu. U toku su radovi na rekonstrukciji toplovodne mreže u Šumatovačkoj ulici, gde će biti izvršena zamena dotrajalih cevovoda novim, savremeniim instalacijama.

Cilj rekonstrukcije je povećanje pouzdanosti sistema daljinskog grejanja, smanjenje mogućnosti nastanka kvarova i gubitaka toplotne energije, kao i obezbeđivanje kvalitetnije i sigurnije isporuke toplotne energije korisnicima.

By Goran Nikolić

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